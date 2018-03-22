МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал задержание депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

"Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. "Знамя новой Украины" рискует оказаться в тюрьме", — написал он в своем Twitter. В Раде показали видео, где Савченко якобы обсуждает подготовку переворота

Савченко подозревают в совершении "действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (предусматривает до 10 лет лишения свободы), "подготовке к преступлению", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля" (до 15 лет или пожизненное лишение свободы) и "теракте" (до 10 лет лишения свободы).

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.