Верховный суд Испании отказался освободить двух каталонских политиков

МАДРИД, 22 мар – РИА Новости. Верховный суд Испании в четверг отказался удовлетворить апелляцию двух каталонских политиков Жорди Санчеса и Жоакима Форна и освободить их из предварительного тюремного заключения.

Суд посчитал, что существует угроза повторного совершения преступлений этими политиками, говорится в судебном решении.

Санчес возглавлял общественную организацию "Каталонская национальная ассамблея" и был арестован в октябре в связи с организацией массовых акций протеста в Барселоне накануне так называемого референдума о независимости. Он баллотировался в каталонский парламент на выборах 21 декабря от партии "Вместе за Каталонию", лидером которой является бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон. Партия выдвинула Санчеса кандидатом на пост председателя каталонского правительства, однако на этой неделе он заявил, что уходит из политики, отказывается от возможности возглавить женералитет и собирается вернуться к преподавательской деятельности.

Форн — бывший советник внутренних дел женералитета в правительстве Пучдемона. Он также был избран депутатом 21 декабря, но позже отказался от своего мандата. Прокуратура заявила, что Форн может выйти под залог в сто тысяч.

Обоим предъявлены обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Помимо Санчеса и Форна в мадридской тюрьме находятся также глава партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас и лидер общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар. Ранее суд также отказал в изменении им предварительной меры пресечения.

По делу о проведении незаконного референдума 1 октября 2017 года и провозглашения независимости Каталонии дела возбуждены в отношении около 30 политиков и бывшего руководства каталонских правоохранительных органов. В пятницу судья должен огласить решение о предварительных мерах пресечения в отношении шести политиков, в том числе кандидата на пост главы женералитета Жорди Туруля.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость. При этом первое место на выборах получила центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, у нее 36 мандатов из 135.