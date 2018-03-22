Сейм Латвии поддержал перевод русских школ на латышский язык обучения

РИГА, 22 мар – РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения, передает корреспондент РИА Новости.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис ранее заявил, что переход школ на государственный язык обучения необходим, и если не решить этот вопрос сейчас, к нему все равно придется вернуться в будущем. Также Кучинскис подчеркнул, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя говорить о дискриминации нацменьшинств, поскольку язык — это объединяющий элемент, однако политику государственного языка необходимо укреплять.

За полный перевод школ нацменьшинств на государственный язык обучения проголосовали большинство депутатов Сейма. Законопроект принят в третьем, окончательном чтении. Теперь его предстоит одобрить президенту. Глава государства может вернуть законопроект на доработку.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.