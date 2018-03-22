Президент Армении назначил нового замначальника Объединенного штаба ОДКБ

ЕРЕВАН, 22 мар – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян назначил бывшего замначальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Айказа Багманяна заместителем руководителя Объединенного штаба ОДКБ, сообщила в четверг пресс-служба главы армянского государства.

"Назначить генерал-лейтенанта Айказа Багманяна заместителем начальника Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, заключив с ним новый контракт о переходе на воинскую службу сроком на три года",- говорится в указе президента, размещенном на сайте.

Багманян был отправлен в отставку с поста замначальника армянского Генштаба в декабре 2017 года.

Ранее министр обороны страны Виген Саркисян заявил журналистам, что Багманян представил докладную записку о демобилизации по его настоянию. Он отметил, что причина отставки — невыполнение ряда рабочих договоренностей и недостатки в работе.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.