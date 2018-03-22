Взорвать Верховную Раду и президента. За что задержали Надежду Савченко

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, одобрив ее задержание и арест. Сразу после голосования скандально известного депутата из сессионного зала повели в здание Службы безопасности Украины. Какие обвинения предъявляют Савченко и почему коллеги согласились отдать ее в руки силовиков — разбиралось РИА Новости.

"Убрать всех и сразу"

На выходе из здания Рады Савченко зачитали текст обвинения и вручили соответствующее уведомление.

В тот же день, 22 марта, Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео. Человек, похожий на руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, и некая женщина, напоминающая Савченко, обсуждают детали государственного переворота и "физическое устранение" руководства страны. "Их надо убирать физически. Причем всех и сразу. Это один способ. Один день, и только изнутри", — говорит женщина на видео.

В чем подозревают Савченко

Во вторник, 20 марта, представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал копии представления Генпрокуратуры о привлечении Савченко к уголовной ответственности. "Будучи радикально настроенной личностью (…), имея явное неуважение к президенту Украины, к Верховной Раде и правительству Украины (…) вступила в сговор с Рубаном В.В (руководителем организации "Офицерский корпус". — Прим. ред.)., Захарченко А. В., Тимофеевым А. Ю (лидерами самопровозглашенной Донецкой народной республики. — Прим. ред.) для совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", — описывается суть обвинений в документе.

Для этого, по версии следствия, заговорщики планировали террористический акт. "Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева", — говорится в представлении прокуратуры.

Фигуранты дела, как отмечают следователи, собирались захватить здание Рады, а также "осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства" президента страны Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова и других "с целью противоправного лишения их жизни".

Как заявил неделей ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в парламенте, "у следствия есть неоспоримые доказательства того, что Савченко — народный депутат Украины — лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести теракт здесь, в этом зале". "Уничтожить боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", — уточнил Луценко.

По версии главы надзорного ведомства, оружие Савченко и Рубан получали с территории ДНР.

Что предшествовало задержанию

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Киев из Страсбурга с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она пришла на допрос в СБУ, после чего дала импровизированную пресс-конференцию. "Военный переворот в Украине — это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие", — заявила она.

Также она обвинили ряд украинских политиков в причастности к убийствам на Майдане. "Горбатюку (Сергей Горбатюк, следователь по делу о событиях на Майдане. — Прим. ред.) не дают работать. Я лично давала ему свидетельства, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходы люди с оружием", — утверждала Савченко.

Восьмого марта на подконтрольной Киеву территории Донбасса был задержан Владимир Рубан. По информации силовых органов, в его автомобиле был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Рубан заявил, что не знал о находящемся в машине оружии.

© REUTERS / Serhii Nuzhnenko Руководитель Центра обмена военнопленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018 © REUTERS / Serhii Nuzhnenko Руководитель Центра обмена военнопленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018

Какова роль Савченко в украинской политике

В июне 2014-го Савченко, украинская военнослужащая и доброволец батальона "Айдар", попала в плен к ополченцам Донбасса. В июле того же года ее арестовали в России. Ей инкриминировали пособничество в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По ходу процесса Савченко несколько раз объявляла голодовку.

В марте 2016-го суд в Ростовской области признал ее виновной и приговорил к 22 годам лишения свободы. В мае того же года президент России Владимир Путин помиловал Савченко. Она вернулась на Украину, где ее встречали как героя. В Верховной раде она была депутатом от партии "Батькивщина".

В декабре 2016-го сообщалось, что Савченко встречалась в Минске с главой ДНР Александром Захарченко и возглавлявшим тогда самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) Игорем Плотницким. С лидерами Донбасса депутат Рады обсуждала вопрос освобождения пленных. Эти действия Савченко вызвали неприятие официального Киева. Ее исключили из фракции "Батькивщина" и из украинской делегации в ПАСЕ.

В качестве политического деятеля Савченко сделала ряд громких заявлений. В частности, в феврале 2017-го она сообщила о готовности украинских военных в Донбассе повернуть оружие против Киева. "Я не встречала ребят на фронте, которые не хотели бы развернуть пушку и бахнуть по этой "шоколадной" Банковой (улица в Киеве, где находится здание администрации президента страны. — Прим. ред.), — цитировали СМИ Савченко.