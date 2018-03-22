Появилось видео задержания Савченко в здании Верховной рады

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко. Ролик опубликовал в своем Facebook журналист Ян Доброносов.

На видео Савченко зачитывают обвинения, по которым ее задержали, а также вручили памятку с ее правами и обязанности.

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Ранее в четверг парламент Украины по представлению Генпрокуратуры лишил неприкосновенности внефракционного депутата Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента.

"На основании постановления Верховной рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Савченко Надежды депутатской неприкосновенности, предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения… Задерживаю Вас по подозрению в совершении преступлений", — сказал следователь Службы безопасности Украины Александр Томусяк, обращаясь к Савченко.

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения в колонии общего режима.