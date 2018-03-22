В Киеве ищут внутреннюю угрозу, чтобы "дотянуть" до выборов, заявил эксперт

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Власти Украины ищут "внутреннюю угрозу", чтобы "дотянуть" до президентских выборов, на эту роль они выбрали депутата Надежду Савченко, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

В четверг парламент Украины по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке теракта в здании парламента. Депутата задержали в тот же день в здании парламента.

"В этом контексте (президентские выборы на Украине) власти, чтобы дотянуть до выборов, ищут внутреннюю угрозу. Сейчас они выбрали в качестве внутренней угрозы бывшую национальную героиню Надежду Савченко", — сказал эксперт РИА Новости.

При этом Мартынов считает ситуацию с Савченко сюрреалистичной. "Вот этот весь генезис – превращение в национального героя, депутата и вполне себе респектабельную даму, а затем в преступника, которого надо немедленно арестовать —удивительно, как на Украине всё быстро меняется. Это абсолютная фантасмагория и сюрреализм. Но не как на полотнах великих художников, а сюрреализм в реальности", — отметил он.

По мнению эксперта, украинским властям не нужны логические объяснения для принятия решений. "Сейчас нужны какие-то условные ходы, чтобы какая-то часть населения в это поверила", — добавил Мартынов.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.