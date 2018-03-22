Россия бесплатно окажет военно-техническую помощь ЦАР

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва в ответ на просьбу президента Центральноафриканской Республики приняла решение об оказании военно-технической помощи на безвозмездной основе, сообщил МИД РФ.

"Откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи. С согласия комитета СБ ООН 2127 из наличия министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января – начале февраля поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов", — говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина.

По его данным, с ведома комитета СБ ООН командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.

"Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны. Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта", — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве отметили также, что в Москве приветствуют взятый президентом ЦАР курс на налаживание в стране инклюзивного политического процесса, скорейшее прекращение столкновений на межэтнической и межконфессиональной почве, восстановление государственной власти на всей территории страны.