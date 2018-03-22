После стрельбы ученики школы во Флориде будут носить прозрачные рюкзаки

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Администрация школы в американском штате Флорида, где ранее произошла кровопролитная стрельба, требует от своих учеников носить только прозрачные рюкзаки в качестве меры предосторожности, сообщает издание Miami Herald.

Как сообщил директор учебного заведения Роберт Ранси, новые меры были введены на фоне "запросов об усилиях округа по защите школьных комплексов и расширению протоколов безопасности". Они вступят в силу со 2 апреля, когда у детей закончатся весенние каникулы. Сообщается, что школа готова предоставить своим ученикам прозрачные рюкзаки.

Также учащиеся должны будут носить именные значки все время, которое они проводят на территории школы. Вероятно, в скором времени будут поставлены металлодетекторы.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. Суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.

В начале текущей недели был задержан брат стрелка — 18-летний Захария Круз — за незаконное проникновение на территорию школы, где произошла трагедия.