Мадрид выступил против экстренного утверждения главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 22 мар — РИА Новости. Власти Испании раскритиковали планы утвердить в "ускоренном порядке" каталонского политика Жорди Туруля главой женералитета региональным парламентом.
Спешка вызвана тем, что в пятницу судья Верховного суда (ВС) объявит о предварительной мере пресечения в отношении шести каталонских политиков, которых обвиняют в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума в Каталонии и провозглашением независимости в октябре прошлого года. Сторонники отделения Каталонии опасаются, что судья может объявить об аресте Туруля.
Бермудес де Кастро также призвал председателя парламента действовать "в интересах всех, а не только своих". "Он не должен забывать, что демократическое и правовое государство представило достаточно доказательств, что может защищаться", — добавил политик.
Источники в испанском правительстве, комментируя решение о проведении заседания каталонского парламента по утверждению главы женералитета, заявили, что оно преследует "исключительно политические интересы сторонников независимости продолжить столкновение с демократическим государством".
Решение о проведении экстренного заседания каталонского парламента раскритиковали представители партий, поддерживающих территориальную целостность Испании, — социалисты, Народная партия и "Граждане".
Лидер каталонского отделения центристской партии "Граждане", крупнейшей фракции регионального парламента, Инес Арримадас потребовала отменить заседание вечером в четверг и обвинила Торрена в "обслуживании бредовых интересов (бывшего главы женералитета Каталонии) Пучдемона и сторонников независимости".
Туруль уже третий кандидат, которого партия "Вместе за Каталонию" выдвинула на пост председателя женералитета. Ранее от этой возможности отказались Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Европе, и Жорди Санчес, находящийся в мадридской тюрьме.
Для утверждения кандидата в первом туре необходимо, чтобы за него проголосовали абсолютное большинство депутатов — то есть 68 из 135. У партии "Вместе за Каталонию" в каталонском парламенте 34 мандата, у "Левых республиканцев Каталонии" 32 мандата. Еще четыре места у леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" — решение о том, как они будут голосовать депутаты от этой фракции примут днем в четверг.
Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость. При этом первое место на выборах получила центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, у нее 36 мандатов.