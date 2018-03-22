Мадрид выступил против экстренного утверждения главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 22 мар — РИА Новости. Власти Испании раскритиковали планы утвердить в "ускоренном порядке" каталонского политика Жорди Туруля главой женералитета региональным парламентом.

Накануне спикер каталонского парламента Роже Торрен сообщил, что в четверг вечером состоится заседание, на котором Туруль, бывший официальный представитель правительства Карлеса Пучдемона, может быть утвержден главой каталонского женералитета.

Спешка вызвана тем, что в пятницу судья Верховного суда (ВС) объявит о предварительной мере пресечения в отношении шести каталонских политиков, которых обвиняют в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума в Каталонии и провозглашением независимости в октябре прошлого года. Сторонники отделения Каталонии опасаются, что судья может объявить об аресте Туруля.

Государственный секретарь по территориальному управлению Роберто Бермудес де Кастро заявил, что Торрен выполняет роль "приводного ремня движения за независимость". По его мнению, которое он озвучил в испанском сенате, это решение "принято в интересах узкой группы" и "не имеет ничего общего с интересами всех каталонцев". Он также заявил, что Торрен действовал "непрозрачно, что несовместимо с его должностью, злоупотребил процедурами и правами парламентских групп".

Бермудес де Кастро также призвал председателя парламента действовать "в интересах всех, а не только своих". "Он не должен забывать, что демократическое и правовое государство представило достаточно доказательств, что может защищаться", — добавил политик.

По его словам, претендент на должность главы женералитета "должен быть свободен от судебных процессов, связей с "процессом" (движения за независимость Каталонии — ред.)". "Каталония много пережила в последние годы и не может подвергаться риску отстранения от должности председателя своего правительства. Это был бы тяжелый удар для ее стабильности, престижа и достоинства институтов", — добавил он.

Источники в испанском правительстве, комментируя решение о проведении заседания каталонского парламента по утверждению главы женералитета, заявили, что оно преследует "исключительно политические интересы сторонников независимости продолжить столкновение с демократическим государством".

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала в интервью радиостанции Onda Cero высказал мнение, что для утверждения главы женералитета "не соблюдены формальности", а спикер "продолжает запутывать ситуацию" и "не работает на благо Каталонии и каталонцев".

Решение о проведении экстренного заседания каталонского парламента раскритиковали представители партий, поддерживающих территориальную целостность Испании, — социалисты, Народная партия и "Граждане".

Лидер каталонского отделения центристской партии "Граждане", крупнейшей фракции регионального парламента, Инес Арримадас потребовала отменить заседание вечером в четверг и обвинила Торрена в "обслуживании бредовых интересов (бывшего главы женералитета Каталонии) Пучдемона и сторонников независимости".

"Все это фарс и ложь и должно уже закончиться. В первую очередь, Торрен должен перестать быть эмиссаром Пучдемона", — заявила Арримадас на пресс-конференции. Она напомнила, что Турулю предъявлены "тяжелейшие обвинения", в том числе в организации восстания и растрате госсредств.

Туруль уже третий кандидат, которого партия "Вместе за Каталонию" выдвинула на пост председателя женералитета. Ранее от этой возможности отказались Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Европе, и Жорди Санчес, находящийся в мадридской тюрьме.

Для утверждения кандидата в первом туре необходимо, чтобы за него проголосовали абсолютное большинство депутатов — то есть 68 из 135. У партии "Вместе за Каталонию" в каталонском парламенте 34 мандата, у "Левых республиканцев Каталонии" 32 мандата. Еще четыре места у леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" — решение о том, как они будут голосовать депутаты от этой фракции примут днем в четверг.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость. При этом первое место на выборах получила центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, у нее 36 мандатов.