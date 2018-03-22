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Мадрид выступил против экстренного утверждения главы женералитета Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (522)
15:5322.03.2018
(обновлено: 15:54 22.03.2018)
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© AFP 2018 / Pierre-Philippe MarcouИспанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фотоИспанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre-Philippe Marcou

МАДРИД, 22 мар — РИА Новости. Власти Испании раскритиковали планы утвердить в "ускоренном порядке" каталонского политика Жорди Туруля главой женералитета региональным парламентом.

Вид на Барселону. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Накануне спикер каталонского парламента Роже Торрен сообщил, что в четверг вечером состоится заседание, на котором Туруль, бывший официальный представитель правительства Карлеса Пучдемона, может быть утвержден главой каталонского женералитета.

Спешка вызвана тем, что в пятницу судья Верховного суда (ВС) объявит о предварительной мере пресечения в отношении шести каталонских политиков, которых обвиняют в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума в Каталонии и провозглашением независимости в октябре прошлого года. Сторонники отделения Каталонии опасаются, что судья может объявить об аресте Туруля.

Глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес. Архивное фото
© AFP 2018 / Gabriel Bouys
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Государственный секретарь по территориальному управлению Роберто Бермудес де Кастро заявил, что Торрен выполняет роль "приводного ремня движения за независимость". По его мнению, которое он озвучил в испанском сенате, это решение "принято в интересах узкой группы" и "не имеет ничего общего с интересами всех каталонцев". Он также заявил, что Торрен действовал "непрозрачно, что несовместимо с его должностью, злоупотребил процедурами и правами парламентских групп".

Бермудес де Кастро также призвал председателя парламента действовать "в интересах всех, а не только своих". "Он не должен забывать, что демократическое и правовое государство представило достаточно доказательств, что может защищаться", — добавил политик.

Автомобили полиции в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По его словам, претендент на должность главы женералитета "должен быть свободен от судебных процессов, связей с "процессом" (движения за независимость Каталонии — ред.)". "Каталония много пережила в последние годы и не может подвергаться риску отстранения от должности председателя своего правительства. Это был бы тяжелый удар для ее стабильности, престижа и достоинства институтов", — добавил он.

Источники в испанском правительстве, комментируя решение о проведении заседания каталонского парламента по утверждению главы женералитета, заявили, что оно преследует "исключительно политические интересы сторонников независимости продолжить столкновение с демократическим государством".

Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Министр юстиции Испании Рафаэль Катала в интервью радиостанции Onda Cero высказал мнение, что для утверждения главы женералитета "не соблюдены формальности", а спикер "продолжает запутывать ситуацию" и "не работает на благо Каталонии и каталонцев".

Решение о проведении экстренного заседания каталонского парламента раскритиковали представители партий, поддерживающих территориальную целостность Испании, — социалисты, Народная партия и "Граждане".

Лидер каталонского отделения центристской партии "Граждане", крупнейшей фракции регионального парламента, Инес Арримадас потребовала отменить заседание вечером в четверг и обвинила Торрена в "обслуживании бредовых интересов (бывшего главы женералитета Каталонии) Пучдемона и сторонников независимости".

Флаги Каталонии и Испании на музее в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Все это фарс и ложь и должно уже закончиться. В первую очередь, Торрен должен перестать быть эмиссаром Пучдемона", — заявила Арримадас на пресс-конференции. Она напомнила, что Турулю предъявлены "тяжелейшие обвинения", в том числе в организации восстания и растрате госсредств.

Туруль уже третий кандидат, которого партия "Вместе за Каталонию" выдвинула на пост председателя женералитета. Ранее от этой возможности отказались Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Европе, и Жорди Санчес, находящийся в мадридской тюрьме.

Для утверждения кандидата в первом туре необходимо, чтобы за него проголосовали абсолютное большинство депутатов — то есть 68 из 135. У партии "Вместе за Каталонию" в каталонском парламенте 34 мандата, у "Левых республиканцев Каталонии" 32 мандата. Еще четыре места у леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" — решение о том, как они будут голосовать депутаты от этой фракции примут днем в четверг.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
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В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость. При этом первое место на выборах получила центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, у нее 36 мандатов.

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