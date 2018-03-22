Британский совет прекратил деятельность в России

Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018

Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Британский совет в четверг сообщил о прекращении работы в России и отмене всех запланированных мероприятий.

"Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением МИД РФ. В соответствии с этим, мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", — говорится в сообщении на сайте организации.

МИД России объявил о прекращении работы "Британского совета" в России в качестве одной из ответных мер на высылку российских дипломатов из Британии в рамках "дела Скрипаля".

Сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов заявлял РИА Новости, что под крышей "Британского совета" в России, несмотря на официально декларируемые цели развития культуры и образования, работали шпионы.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Власти Британии утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.