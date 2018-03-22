Трамп заявил, что побил бы Байдена и заставил бы его плакать

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что побил бы бывшего вице-президента Джо Байдена и заставил бы его плакать. Об этом он написал в Twitter.

Так Трамп отреагировал на слова Байдена, который в интервью CNN заявил, что в средней школе отвел бы его за спортзал и "выбил бы из него всю дурь" за неуважительное отношение к женщинам.

"Безумный Джо Байден пытается строить из себя крутого парня. На самом деле он слабый, как психически, так и физически, и все же он угрожает мне, во второй раз, физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы у меня быстро и сильно, и все время плакал бы. Не угрожай людям, Джо!", — написал Трамп в Twitter.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

​Байден уже не первый раз критикует Трампа. В январе прошлого года он призвал его "повзрослеть", а в феврале этого года назвал его "шуткой".