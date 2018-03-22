Земан заявил, что не допустит в Чехии Майдан и цветную революцию

ПРАГА, 22 мар — РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан в четверг в интервью пражской газете Mlada fronta Dnes заявил, что пока он является президентом, то не допустит в республике Майдан, цветную революцию.

"Хотел бы констатировать, что пока я буду президентом, никогда не допущу Майдан, цветную революцию. Никогда не допущу того, чтобы судьбу республики решала улица", — заявил Земан, комментируя недавние демонстрации в Праге и других городах страны, участники которых выражали протест против некоторых высказываний Земана в его инаугурационной речи 8 марта.

На Вацлавской площади в центре Праги 14 марта состоялся молодежный митинг с участием 4 тысяч человек, которые затем прошли по улицам города до Пражского града. Выступавшие на митинге говорили о том, что Земан своими заявлениями разделяет чешское общество, а также часто подвергает несправедливым нападкам независимые СМИ, включая гостелевидение.

Не избежал этого Земан и в своей инаугурационной речи 8 марта, в связи с чем 15 видных представителей правых партий во время его выступления покинули зал, а пражский Институт Вацлава Клауса назвал речь Земана "недостойной" столь важного и торжественного момента, как инаугурация президента.

Премьер-министр Андрей Бабиш также заявил о том, что ожидал от главы государства "иное выступление", которое не разделяло бы общество.

Во время "бархатной революции" 1989 года Земан активно участвовал в происходивших событиях, приведших в итоге к свержению власти компартии. В частности, он выступил перед участниками митинга на Летенской площади в Праге, на котором собралось около одного миллиона человек.