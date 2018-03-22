В Раде назвали выборы президента в Крыму нелегитимными

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Парламент Украины считает нелегитимными выборы президента РФ в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении Верховной рады, которое в четверг поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В заявлении Верховной рады говорится, что организация выборов президента РФ в Крыму и городе Севастополе является "незаконной". "Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать о другом статус временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь, чем тот, который определен конституцией и законами Украины", — говорится в заявлении.
Депутаты Рады заявляют, что голосование в Крыму существенно искажает результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, "закономерно ставя под сомнение их легитимность".
Кроме того, Рада призвала международное сообщество принять меры по введению санкций в отношении всех причастных к организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.
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