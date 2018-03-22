В Раде назвали выборы президента в Крыму нелегитимными

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году ведет сбор подписей в его поддержку в торговом центре Симферополя. Архивное фото

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году ведет сбор подписей в его поддержку в торговом центре Симферополя. Архивное фото

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Парламент Украины считает нелегитимными выборы президента РФ в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении Верховной рады, которое в четверг поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов после обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

В заявлении Верховной рады говорится, что организация выборов президента РФ в Крыму и городе Севастополе является "незаконной". "Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать о другом статус временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь, чем тот, который определен конституцией и законами Украины", — говорится в заявлении.

Депутаты Рады заявляют, что голосование в Крыму существенно искажает результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, "закономерно ставя под сомнение их легитимность".

Кроме того, Рада призвала международное сообщество принять меры по введению санкций в отношении всех причастных к организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.

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