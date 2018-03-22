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В Раде показали видео, где Савченко якобы обсуждает подготовку переворота

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (370)
15:1522.03.2018
(обновлено: 15:27 22.03.2018)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Верховной Раде продемонстрировали запись, где, как утверждается, депутат Надежда Савченко ведет переговоры с рядом сторонников и обсуждает условия организации переворота на Украине. Об этом сообщает ТСН.

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически – причем всех и сразу. Это один метод. Один день и только изнутри. Может, пару дней, но только один день самый удачный. Этого придется ждать до года. Затем нужно сделать так, чтобы они бежали. То есть меня меньше интересует правительственный квартал, меня интересуют их жилища. Я думаю, они начнут бежать, когда им некуда будет вернуться. И они начнут бежать все. Далее ваша задача – это держать порядок. Я так понимаю, армия и милиция – они должны сделать так, чтобы не начался хаос […] В любом случае, если мы сейчас не сделаем этот прорыв любыми средствами, то тогда вообще не надо жить", — заявляет на записи женщина, представленная как Савченко.

На видео ей возражает мужчина, представленный как руководитель украинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. "Хаоса бояться не надо. Хаос нужен. Хаосом можно управлять", — говорит он.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Также на записи участники обсуждают подготовку к перевороту, сколько оружия необходимо для его организации и как именно он будет проходить.

При этом, согласно оперативным материалам, человеком, который исполнит роль "Жанны д’Арк" и осуществит покушение на Порошенко, планировала стать сама Надежда Савченко.

Участники разговора также отмечают, что есть некоторые договоренности с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко, который готов поддержать переворот. В закадровом тексте утверждается, что потенциальные организаторы мятежа 1 декабря 2017 года опробовали оружие, которое им поставили из ДНР. В Киев оружие якобы доставили из Горловки 8 марта 2017 года, когда и был задержан Рубан.

Президент Украины Петр Порошенко и Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Всего запись длиться около 28 минут. В ролике помимо Савченко и Рубана также фигурируют некто Березень Г.П., Лещ С.В. и Кот В.В..

Ранее Рада дала согласие на лишение Савченко неприкосновенности, а также на ее задержание и арест.

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

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