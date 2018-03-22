Британия игнорирует запросы по делу Глушкова, заявил российский посол

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Власти Великобритании игнорируют запросы российской стороны по делу о гибели в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, сообщил посол России в Британии Александр Яковенко.

По его словам, о случившемся в посольстве узнали из СМИ, а не от британских властей.

"В полном соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года посольство посредством вербальной ноты немедленно запросило полную информацию об обстоятельствах смерти российского гражданина и о ходе расследования, но не получило какого-либо содержательного ответа от Форин-офиса. Более того, похоже, что британская сторона демонстративно игнорирует наши запросы и продолжает избегать любых контактов с посольством по этому вопросу", — заявил посол в четверг на пресс-конференции в Лондоне.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.