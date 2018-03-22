Суд в Лондоне рассмотрит требование к Cambridge Analytica раскрыть данные

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Высокий суд Лондона в пятницу рассмотрит заявку управления британского комиссара по информации (британский информационный регулятор ICO) с требованием к компании Cambridge Analytica предоставить доступ к информации, сообщил в четверг представитель регулятора.

"Судья высокого суда отложил заявку ICO на предоставление ордера в связи с Cambridge Analytica до пятницы. Представители ICO через суд продолжат добиваться ордера на предоставление данных и информации с тем, чтобы продолжить наше расследование", — сказано в заявлении представителя ведомства, в четверг поступившем в распоряжение РИА Новости.

Накануне британский премьер Тереза Мэй заявила, что текущих контрактов с оказавшейся в центре громкого скандала компанией Cambridge Analytica у правительства Великобритании нет.

В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.

Двадцатого марта парламент Великобритании попросил основателя Facebook Марка Цукерберга в течение недели ответить на вопросы в связи с делом Cambridge Analytica, соответствующее письмо было направлено Цукербергу парламентским комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин.

В четверг Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica.

Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.