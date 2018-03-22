Савченко задержали в зале заседаний Рады

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко зачитали текст подозрения и задержали ее в здании парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг парламент Украины по представлению Генпрокуратуры лишил неприкосновенности внефракционного депутата Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента.

"На основании постановления Верховной рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Савченко Надежды депутатской неприкосновенности, предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения… Задерживаю Вас по подозрению в совершении преступлений", — сказал следователь следователь Службы безопасности Украины Томусяк Александр в эфире телеканала "112 Украина", обращаясь к Савченко.

Следователь также зачитал ей подозрение.

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, росссийский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения в колонии общего режима.