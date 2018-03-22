Финляндия готова провести встречу Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар — РИА Новости. Финляндия готова провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но в настоящее время вопрос не стоит на повестке дня, рассказали РИА Новости в канцелярии финского президента.

Ранее Трамп в ходе выступления в Вашингтоне заявил о возможной встрече с Путиным в "не слишком отдаленном будущем".

"Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо. Но этот вопрос не находится на повестке дня", — сообщили в канцелярии президента Финляндии.

Глава финского государства Саули Ниинистё в марте 2017 года на форуме в Архангельске заявлял, что в качестве председателя Арктического Совета Финляндия хотела бы организовать саммит арктических стран с участием президентов России и США.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил РИА Новости, что Белград предлагает провести встречу Путина и Трампа на своей территории.