В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Учащиеся старших классов, вышедшие в Париже на акцию протеста против реформы образовательной системы, бросали бутылки и камни в полицейских, распыляли дымовые шашки, жгли файеры, полицейскими в ответ был применен слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.

Шествие протестующих стартовало от площади Насьон во французской столице. В акции принимали участие сотни молодых людей, одетых преимущественно в черное. Часть из них скрывали лица за масками. Участники акции несли в руках растяжки и выкрикивали лозунги. В какой-то момент толпа начала бросать бутылки и камни. Против протестующих был применен слезоточивый газ.

Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере один из участников акции получил травмы, у него было разбито лицо.

По сообщениям французских СМИ, в четверг акции протеста лицеистов проходят и в других городах. В частности, школьники вышли на улицы во французском Нанте. Там полицейскими были применены водометы.