Савченко хотела обстрелять центр Киева с баржи на Днепре, заявил Луценко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко совместно с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном "планировали установить гранатометы или на Трухановом острове (на Днепре — ред), или на барже на Днепре, и обстрелять центр Киева".

Как заявил ранее Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

"На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден", — заявил Луценко во время оглашения представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

Как отметил генпрокурор, "это был теракт, направленный на свержение украинского государства". "Больше мне добавить нечего. И за это должна наступить ответственность", — заключил он.

Ранее комитет Рады рекомендовал Раде лишить неприкосновенности депутата Савченко, дать согласие на ее задержание и арест.

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.