Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Верховная Рада лишила неприкосновенности депутата Надежду Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.
"Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден", — заявил он во время оглашения представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности.
У здания парламента проходят два митинга, сторонников и противников депутата.
Дело Савченко
Обвинения основаны на деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
В ответ Герой Украины заявила, что "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент". Также Савченко назвала Луценко "механизмом в руках Порошенко, который давит на депутатов". Депутат предложила публично допросить ее на детекторе лжи, если силовикам "не слабо".
Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".