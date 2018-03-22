Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Верховная Рада лишила неприкосновенности депутата Надежду Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Генпрокуратура подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что она планировала установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева.

"Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден", — заявил он во время оглашения представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

У здания парламента проходят два митинга, сторонников и противников депутата.

Дело Савченко

Ранее генпрокурор обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала "уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Обвинения основаны на деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

В ответ Герой Украины заявила, что "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент". Также Савченко назвала Луценко "механизмом в руках Порошенко, который давит на депутатов". Депутат предложила публично допросить ее на детекторе лжи, если силовикам "не слабо".

Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".