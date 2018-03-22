Титов рассказал о давлении на российских бизнесменов в Британии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские предприниматели, которые вынуждены скрываться в Великобритании от преследования в России, сталкиваются с давлением из-за "дела Скрипаля", заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

"Появляются новые люди из Лондона, которые просят нашей защиты. К сожалению, там ситуация обостряется по тем людям, которые в Лондоне. Морозов, который не был в нашем списке, обратился. Сейчас он получает звонки. Он не понимает, от властей или не от властей", — сказал Титов.

Валерий Морозов — бизнесмен, выполнявший строительные контракты для администрации президента РФ. "Ему угрозы поступают на электронную почту – дескать, он следующий в списке ликвидируемых лиц после Скрипаля и Глушкова. Правда, сам Морозов считает, что эти письма поступают от некого криминала – то ли российского, то ли иностранного. Пока что Морозов остается в Лондоне", — уточнил Титов.

Информация о давлении на предпринимателя Сергея Капчука поступила к бизнес-омбудсмену неделю назад. "Мы в постоянном контакте с фигурантами списка, в курсе их перемещений", — сказал он, напомнив, что фамилия Капчука фигурирует в списке, поданном президенту. "Сам Капчук настаивает на том, чтобы ему была дана возможность защищаться без ареста и помещения в СИЗО (в России — ред.). Вопрос находится на межведомственном согласовании", — рассказал Титов.

По его словам, один из обратившихся заявляет о том, что находится под давлением британских властей. "Мы с ним на связи. Он говорит о том, что он под давлением английских властей. Это были СМИ, но он считает, что это был не представитель СМИ, а представитель спецслужб… В результате он вынужден был покинуть Англию и сейчас находится на территории Европы", — рассказал бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что, по словам предпринимателей, от них требуют подтвердить, что они против президента РФ Владимира Путина. "Идет давление на людей — подтвердить, что они против Путина, осуждают политику российских властей. Ну и те, кто не соглашается, их начинают прессовать", — сказал Титов.