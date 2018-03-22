Силовики открыли огонь по окраинам Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в направлении населенного пункта на окраине донецкой Горловки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В 13.10 (совпадает с мск) ВСУ открыли минометный огонь по направлению Жованка — Зайцево, выпущено девять мин калибром 120 миллиметра", — сказал представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.