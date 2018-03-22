В секторе Газа задержали подозреваемого в покушении на премьера Палестины

ГАЗА, 22 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы сектора Газа задержали главного подозреваемого в недавнем покушении на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу и потеряли в перестрелке со злоумышленником двух офицеров, передает местное агентство "Маан".

Полицейские, подконтрольные исламистскому движению ХАМАС, больше недели искали тех, кто заложил взрывное устройство на пути следования кортежа главы правительства, приезжавшего в анклав с редким визитом с Западного берега реки Иордан.

Ранее в четверг официальный представитель местного МВД Ияд аль-Бузум сообщил, что подозреваемый вместе с сообщниками блокирован в районе лагеря беженцев Нусейрат и оказывает вооруженное сопротивление полицейским. Официальных заявлений об итогах операции пока не было.

Несмотря на то, что сам Хамдалла при покушении не пострадал, инцидент осложнил отношения ХАМАС с конкурирующим движением ФАТХ, чей лидер, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, обвинил в случившемся исламистов и пригрозил сектору Газа новыми санкциями.

ХАМАС отрицает причастность к подрыву кортежа и давал понять, что подозревает одну из враждебных ему мелких джихадистских группировок.

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой. Оба конкурирующих движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.