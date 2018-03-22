На химическом комбинате в Чехии прогремел взрыв

ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. На химическом комбинате в городе Кралупи-над-Влтавоу неподалеку от Праги прогремел взрыв, жертвами которого стали шесть сотрудников предприятия, сообщила журналистам представитель пожарной охраны Владимира Керекова.
По ее словам, взрыв не привел к пожару. "По приезде нашей первой команды на заводе были обнаружены тела шести погибших, имеются также раненые, в том числе тяжело. Только что прибыл вертолет скорой помощи", — сказала Керекова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Химкомбинат принадлежит польской частной компании Synthos.
6 osób zginęło dziś w wybuchu w fabryce chem. w Kralupach w #CZ. Wg serwisu @Aktualnecz chodzi o zakłady #Synthos Kralupy lub/i @unipetrolcz z grupy @PKN_ORLEN https://t.co/He3Y34C2jf— Bartek Mayer (@BartekMayer) 22 марта 2018 г.