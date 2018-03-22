На химическом комбинате в Чехии прогремел взрыв

ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. На химическом комбинате в городе Кралупи-над-Влтавоу неподалеку от Праги прогремел взрыв, жертвами которого стали шесть сотрудников предприятия, сообщила журналистам представитель пожарной охраны Владимира Керекова.

По ее словам, взрыв не привел к пожару. "По приезде нашей первой команды на заводе были обнаружены тела шести погибших, имеются также раненые, в том числе тяжело. Только что прибыл вертолет скорой помощи", — сказала Керекова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Химкомбинат принадлежит польской частной компании Synthos.