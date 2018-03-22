В Институте Конфуция прокомментировали риск попасть под ограничения в США

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Директор Института Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете Андрей Селезнев, комментируя американский законопроект о прозрачности иностранного влияния, под действие которого в США может попасть Институт Конфуция, заявил, что организация не вмешивается во внутренние процессы стран нахождения.
Законопроект для конгресса
Кроме этого, в конгрессе США сейчас находятся еще как минимум два законопроекта, посвященные той же теме. Один из них призван заменить FARA и называется Законопроект о реформировании иностранных организаций (FERA), но содержательно ее дублирует. Второй называется Законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет FARA, но направлен, прежде всего, на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например, китайский Институт Конфуция.
Исключительно обучение
"Основная задача Институтов Конфуция — это исключительно образовательная и культурная деятельность, которая никоим образом не должна влиять на внутренние процессы в стране. Строгое соблюдение законов той страны, где институт находится, записано в уставе Института Конфуция. Там говорится, что институты никоим образом не должны влиять на внутренние процессы страны (где институт находится – ред.)", — сказал Селезнев РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько объективными являются опасения конгрессменов США по поводу влияния Институтов Конфуция.
Селезнев добавил, что китайцы используют термин "мягкая сила", расширяя знания о Китае и культуре, это является главной целью деятельности Института Конфуция.
"Китайская сторона хочет сформировать положительный образ КНР в глазах жителей той или иной страны. В этом нет ничего такого страшного, главное не вмешиваться во внутренние дела и не оказывать влияния на политику, проводимую руководством той или иной страны", — сказал собеседник агентства.
"Трамп очень непредсказуем в своих эмоциях, но мне кажется, что есть его личная неприязнь к КНР. Еще до прихода к власти Трамп говорил, что КНР входит в круг стран, которые представляют угрозу для США. Но я думаю, что вопрос решится в положительную сторону для КНР", — подчеркнул Селезнев.