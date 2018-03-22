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В Институте Конфуция прокомментировали риск попасть под ограничения в США

13:1322.03.2018
(обновлено: 13:23 22.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские студенты во время занятия по русскому языку в Институте Конфуция. Архивное фотоКитайские студенты во время занятия по русскому языку в Институте Конфуция. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Директор Института Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете Андрей Селезнев, комментируя американский законопроект о прозрачности иностранного влияния, под действие которого в США может попасть Институт Конфуция, заявил, что организация не вмешивается во внутренние процессы стран нахождения.

Законопроект для конгресса

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Ранее конгрессмены США Сет Мултон и Элайза Стефаник внесли в палату представителей законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, который содержит поправки в закон о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1934 года. В частности, конгрессмены предлагают обязать государственные СМИ предоставлять дважды в год отчеты в Федеральную комиссию по коммуникациям, которые будут публиковаться на ее сайте, и снабжать свои материалы пометкой о том, что это СМИ спонсируется определенным государством.

Кроме этого, в конгрессе США сейчас находятся еще как минимум два законопроекта, посвященные той же теме. Один из них призван заменить FARA и называется Законопроект о реформировании иностранных организаций (FERA), но содержательно ее дублирует. Второй называется Законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет FARA, но направлен, прежде всего, на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например, китайский Институт Конфуция.

Исключительно обучение

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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По словам Селезнева, работа Институтов Конфуция в мире связана исключительно с образованием и не влияет на внутренние процессы в странах, где работает организация.

"Основная задача Институтов Конфуция — это исключительно образовательная и культурная деятельность, которая никоим образом не должна влиять на внутренние процессы в стране. Строгое соблюдение законов той страны, где институт находится, записано в уставе Института Конфуция. Там говорится, что институты никоим образом не должны влиять на внутренние процессы страны (где институт находится – ред.)", — сказал Селезнев РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько объективными являются опасения конгрессменов США по поводу влияния Институтов Конфуция.

Селезнев добавил, что китайцы используют термин "мягкая сила", расширяя знания о Китае и культуре, это является главной целью деятельности Института Конфуция.

"Китайская сторона хочет сформировать положительный образ КНР в глазах жителей той или иной страны. В этом нет ничего такого страшного, главное не вмешиваться во внутренние дела и не оказывать влияния на политику, проводимую руководством той или иной страны", — сказал собеседник агентства.

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При этом он отметил, что несколько лет назад Институты Конфуция были подвергнуты жесткому прессингу в США, китайским преподавателям и директорам организации американцы отказывали во въездных визах. Селезнев добавил, что после вмешательства правительства КНР, которое выразило негативное мнение по этому поводу, решения об отказах в визах были отменены. По словам Селезнева, это было при администрации Барака Обамы, трудно предсказать, как поведет себя нынешний американский лидер Дональд Трамп.

"Трамп очень непредсказуем в своих эмоциях, но мне кажется, что есть его личная неприязнь к КНР. Еще до прихода к власти Трамп говорил, что КНР входит в круг стран, которые представляют угрозу для США. Но я думаю, что вопрос решится в положительную сторону для КНР", — подчеркнул Селезнев.

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