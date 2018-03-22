Президент Словакии назначил нового премьера и утвердил состав кабинета

ПРАГА, 22 мар — РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска назначил в четверг Петера Пеллегрини председателем правительства республики, а также утвердил состав нового кабинета.

"Клянусь своей честью и достоинством верно служить Словацкой Республике. Свои обязанности я буду исполнять в интересах сограждан. Буду придерживаться конституции и остальных законов, действуя таким образом, чтобы они претворялись в жизнь", — произнес новый премьер слова присяги при вступлении в должность. Его выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.

Серьезный политический кризис разразился в Словакии после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты, которое произошло месяц назад. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. После массовых манифестаций в 50 городах республики и во многих зарубежных странах, критики со стороны Европарламента и требований оппозиционных партий на минувшей неделе ушли в отставку обвиняемые в затягивании расследования трагедии и создании условий в республике для коррупции и мафиозных структур сначала глава МВД и некоторые сотрудники аппарата правительства, а затем и премьер Роберт Фицо.

Во вторник вице-премьер Петер Пеллегрини, которому президент Андрей Киска поручил формирование нового кабинета, принес президенту список министров, однако Киска выразил с ним несогласие, прежде всего, с кандидатурой претендента на пост главы МВД. В среду Пеллегрини познакомил президента с измененным списком кандидатов в министры, со всеми новичками в правительстве Киска в течение дня провел двусторонние встречи и в итоге выразил свое согласие с составом кабинета.

Ожидается, что уже в четверг словацкий парламент рассмотрит вопрос о доверии правительству, чтобы новый премьер мог представлять в пятницу республику на саммите ЕС.