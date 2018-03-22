Швыдкой назвал условия для возобновления работы Британского совета в России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Британский совет не может работать на территории России без изменения своего правового статуса, он должен узаконить свое присутствие, рассказал журналистам в среду специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Закрытие представительства Британского совета — это некий процесс который нужно пережить. Мы дали понять нашим британским коллегам, что в том правовом статусе, который был, совет работать больше не может, потому что между Британией и Россией нет соглашения о культурных центрах. Мы давали работать московскому представительству Британского совета, по существу, в качестве жеста доброй воли РФ, но сегодняшний политический контекст совершенно иной, чем две недели назад. Ясно, что нам было бы странно проявлять жесты доброй воли", — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что российская сторона "ни в коей мере не хочет разрывать культурные контакты с Британией и Британским советом.

"Мы настаиваем только на одном, чтобы представительство в России находилось на законных основаниях, мы хотим нормальных правовых отношений, не более того", — добавил Швыдкой.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Выезд машин с высылаемыми российскими дипломатами из посольства в Лондоне

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе под кодовым названием "Новичок" читайте в справке РИА Новости >>