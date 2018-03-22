Кремль назвал "отвратительным" сравнение России и нацистской Германии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кремль считает сравнение России и нацистской Германии "оскорбительным и недопустимым", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны", — подчеркнул Песков.

Накануне на заседании парламентского комитета по международным делам депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: "Путин собирается использовать его (чемпионат мира по футболу — ред.), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года". "Как PR-ход", — уточнил он. Джонсон со своим коллегой согласился.

В Москве подчеркнули, что подобные параллели недостойны главы дипломатии европейского государства. В МИД напомнили, что Россия "отдала миллионы жизней в борьбе с нацизмом".

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Дело Скрипаля"

Отношения России и Британии ухудшились после отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств этой версии до сих пор не привел. Британия объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. В Москве назвали события в Солсбери терактом против российских граждан и подчеркнули, что Лондон не желает "реально сотрудничать в расследовании этого дела".