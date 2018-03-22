В Совете Европы выступили с рекомендациями к России по прозрачности власти

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) в докладе по ситуации в РФ выступили с рекомендациями к российским властям по прозрачности.

В поступившем в распоряжение РИА Новости докладе утверждается, что "коррупция давно является серьезной проблемой в России".

В России в последнее время расследовалось несколько громких дел о коррупции, в том числе в отношении высокопоставленных чиновников. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что правоохранителям нужно действовать максимально решительно и эффективно в борьбе с коррупцией.

"Принимая во внимание некоторые важные законодательные и политические шаги, GRECO выявляет ряд недостатков и дает следующие рекомендации российским властям: повышение прозрачности законодательного процесса, финансовых деклараций членов парламента (парламентариев), а также введение кодекса этики для них", — говорится в докладе.

GRECO считает, что необходимо "усиление прозрачности законодательного процесса, в частности, путем проведения консультаций с общественностью по законопроектам". GRECO также призывает принять и опубликовать Кодекс этики как для Государственной Думы, так и для представителей Федерального Совета. По мнению группы Совета Европы, "этот кодекс должен быть сосредоточен на обеспечении целостности депутатов и, в частности, на предотвращении конфликтов интересов и дополняться практическими мерами по его осуществлению".

В группе СЕ заявляют о необходимости прозрачности доходов депутатов, а также, по их мнению, нужен более прозрачный процесс отбора судей.

В Совете Европы выступают за необходимость "декларирования доходов и ограничения их (судей) иммунитета". В GRECO выступают за большую открытость в привлечении прокуроров, отмечают важность раскрытия источников доходов судей.

Группа Совета Европы в докладе по РФ утверждает, что "судебная система подвержена коррупционному поведению, поэтому российские власти приложили значительные усилия для решения данной проблемы". В самом докладе приводится лишь информация СМИ о коррупционных расследованиях, вместе с тем в разделе доклада о работе судов ссылки на статьи СМИ не содержатся, анализируются технические аспекты судебной деятельности.

"Проверки целостности, используемые для отбора, назначения и продвижения судей, должны основываться на объективных общедоступных критериях для обеспечения их деятельности", — считают в группе.

"Роль исполнительной власти в процессе, ведущем к назначению судей, должна быть сокращена, чтобы сохранить реальную и воспринимаемую независимость судебной власти", — полагают там.

"Необходимо укрепить полномочия мировых судей в качестве судей первой инстанции, занимающихся примерно 80% всех судебных разбирательств", — считают в GRECO.

Группа Совета Европы рекомендует "повторно ввести в Судебный кодекс этики ранее снятые положения о конфликте интересов и линии, занимаемой государственными и частными интересами, например, личные отношения со сторонами или близкими родственниками, заинтересованными в разбирательстве".

В группе полагают, что за работой прокуроров должны следить представители общественности. "Это особенно важно для дисциплинарных разбирательств в отношении прокуроров, которые должны решаться с достаточной степенью автономии, а их результаты должны быть прозрачными", — отметили в группе.