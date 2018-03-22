Индия провела успешные испытания крылатой ракеты "БраМос"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Индия в четверг провела успешные испытания крылатой ракеты "БраМос" (BrahMos), сообщило министерство обороны страны.Twitter минобороны.
В конце ноября 2017 года Индия успешно впервые запустила крылатую ракету "БраМос" совместной российско-индийской разработки с борта многоцелевого истребителя Су-30МКИ. Комментируя прошедший запуск, минобороны страны заявило, что ракета значительно усилит боевые возможности индийских ВВС.
Ракеты "БраМос" выпускаются в разных модификациях, и серия последних испытаний открывает им путь для принятия на вооружение ВВС Индии, где они будут использоваться истребителями Су-30МКИ. Ракета весит 2,5 тонны и станет самой тяжелой в арсенале Су-30.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.