Дело против Саркози не скажется на его политкарьере, считает эксперт

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Антикоррупционное дело, фигурантом которого стал бывший президент Франции Николя Саркози, не окажет влияния на его политическую карьеру, она уже ушла в прошлое, считает ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Саркози не Берлускони, Франция — не Италия

Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Сейчас Саркози на свободе, ему предъявлены обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств. Экс-президент их отрицает.

Федоров не считает, что нынешнюю ситуацию вокруг французского политика можно характеризовать как "конец политической карьеры" Саркози: она в сущности уже осталась в прошлом, Саркози продолжит работу с коллегами по партии Республиканцы, которую ведет и сейчас, но существенной роли в политической жизни страны он не играет и играть не будет.

"На политическую карьеру Саркози предъявленные обвинения вряд ли окажут какое-то влияние, потому что по большому счету он сошел с авансцены французской политики, потерпев неудачу на выборах в 2012 году, так и на праймериз Республиканцев в 2016 году. Поэтому вряд ли можно представить, что он вновь займется активной политической деятельностью", — заявил Федоров РИА Новости.

Он отметил, что у Саркози, несмотря на "отход от дел", оставались потенциал и внутренняя энергия, он участвует в деятельности партии Республиканцев, которую когда-то возглавлял, консультирует коллег и пользуется при этом уважением и авторитетом.

"Но сложно представить, что вновь он встанет во главе этой партии или французских правоцентристов, учитывая тот шлейф, который за ним тянется, с морально-этической точки зрения. Да и политики такого ранга вряд ли вернутся на более низкие должности, это нереально. Поэтому мне представляется, что большая политическая карьера Саркози осталась в прошлом. Он ограничится чтением лекций, что дает ему неплохой заработок, и такого важного наблюдателя, комментатора французской политической жизни", — пояснил эксперт.

По его словам, Саркози даже не сможет исполнять роль "серого кардинала" французского правого политического лагеря. "Это в прошлом, третий раз вернуться – это не (экс-премьер Италии Сильвио) Берлускони. Здесь другая ситуация, для Франции такой вариант не проходит", — пояснил Федоров.

Говоря о самом деле против Саркози, эксперт отметил, что расследование может занять до двух лет, если будет признана вина экс-президента, ему грозит "максимум 10 лет лишения свободы и 200 тысяч евро штрафа". Но собеседник агентства отметил, что "не верится, что человек такого ранга сможет попасть за решетку".

"С учетом прецедентов, максимум, что грозит Саркози – условный срок, запрет на занятие государственных должностей на какой-то период, хотя он вряд ли будет на это претендовать, но и какой-то штраф. Но главное – это удар по его репутации", — продолжил Федоров.

Говоря о влиянии дела против Саркози на внутриполитическую ситуацию во Франции, эксперт заявил, что "какого-то землетрясения во внутренней политике, связанного с делом Саркози, не будет, такой вариант исключен". Он пояснил, что это далеко не первое судебное дело, в котором фигурирует Саркози, "так что здесь ничего нового или чересчур экстремального нет".

Также эксперт не согласился с версией, что дело против Саркози форсируют нынешние власти, чтобы снизить влияние политика.

"Я думаю, что считать, что это какая-то месть Саркози со стороны нынешней власти, которая пытается его загнать в угол, каким-то образом оградить его влияние, — это преувеличение. Макрон вполне занимает комфортную политическую нишу, хотя сейчас сталкивается со сложностями в проведении реформ, недовольны госслужащие, недовольны пенсионеры, там много проблем, но угроз со стороны Саркози не чувствовалось. Я исключаю версию, что это месть нынешних властей Саркози за какие-то оппозиционные взгляды", — заявил он.