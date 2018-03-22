Обвинения против Саркози станут ударом по "Республиканцам", считает эксперт

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Обвинения против бывшего президента Франции Николя Саркози нанесут удар по партии "Республиканцев", которая переживает сейчас серьёзный кризис, считает профессор международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Евгения Обичкина.

"Это очень серьезный удар по этой партии, тем более что её кандидат Франсуа Фийон имел огромные шансы на последних президент выборах 2017 года, но потерпел поражение в первом туре тоже из-за коррупционного скандала. Это серия очень серьезных скандалов, которая затрагивает первых лиц партии, и многие скандалы связаны с Саркози", — сказала эксперт РИА Новости.

Обичкина напомнила о десяти различных обвинениях, которые в последние годы так или иначе затрагивали экс-президента. По ее словам, три из этих дел были закрыты из-за отсутствия состава преступления, но оставшиеся семь ведутся. Вся эта совокупность скандалов очень неприятно скажется на репутации "Республиканцев" и в целом затруднит восстановление лагеря правых сил Франции, уверена эксперт.

"Проблема в том, что они потеряли в значительной степени свой авторитет как, прежде всего, системообразующая партия. Ни одна из них не провела своего кандидата. Поэтому перегруппировка этих сил, изменения серьезные в руководстве и в доктрине, наверное, и отвоевание на новом этапе политической жизни Франции стабильного электората – это та задача, которая перед ними стоит. Это дело достаточно долгое", — пояснила Обичкина.

Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома. Вечером в среду допрос был завершен, Саркози покинул здание OCLCIFF и отправился к себе домой.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.