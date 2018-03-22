Обвинения против Саркози станут ударом по "Республиканцам", считает эксперт

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Обвинения против бывшего президента Франции Николя Саркози нанесут удар по партии "Республиканцев", которая переживает сейчас серьёзный кризис, считает профессор международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Евгения Обичкина.
"Это очень серьезный удар по этой партии, тем более что её кандидат Франсуа Фийон имел огромные шансы на последних президент выборах 2017 года, но потерпел поражение в первом туре тоже из-за коррупционного скандала. Это серия очень серьезных скандалов, которая затрагивает первых лиц партии, и многие скандалы связаны с Саркози", — сказала эксперт РИА Новости.
Обичкина напомнила о десяти различных обвинениях, которые в последние годы так или иначе затрагивали экс-президента. По ее словам, три из этих дел были закрыты из-за отсутствия состава преступления, но оставшиеся семь ведутся. Вся эта совокупность скандалов очень неприятно скажется на репутации "Республиканцев" и в целом затруднит восстановление лагеря правых сил Франции, уверена эксперт.
Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома. Вечером в среду допрос был завершен, Саркози покинул здание OCLCIFF и отправился к себе домой.