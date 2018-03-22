Силовики обстреляли село на юге Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов населенный пункт Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждения получили два дома, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня около 09.00 (совпадет с мск) ВСУ открыли минометный огонь по направлению Широкино — Саханка, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров… В результате обстрела разрушения получили два жилых дома. Более подробная информация уточняется", — сказал представитель ведомства.