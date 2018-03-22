КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Регламентный комитет Верховной рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте внефракционного депутата Надежды Савченко.

Такие решения депутаты поддержали единогласно.

Как ранее заявил Лецунко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко ранее осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.