Савченко рассказала о переговорах Тимошенко и Захарченко

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко незадолго до начала военных действий на Донбассе общалась с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко. Об этом в прямом эфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne сообщила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Депутат объяснила, что узнала об этом, когда сама поехала на переговоры с Захарченко.

"Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась", — рассказала Савченко.

По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, но у нее ничего не получилось.

"Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" прикрывается, меня поразило до глубины души", — резюмировала депутат.

Ранее Савченко рассказала, что украинские власти боялись ее возвращения из российской тюрьмы. По ее словам, президент Петр Порошенко испугался ее еще в тот самый момент, когда впервые увидел и пожал руку.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года была помилована президентом Владимиром Путиным, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит.