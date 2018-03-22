В Сербии предложили площадку для проведения переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сербия предлагает провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
По данным Кремля, Путин и Трамп также обсудили развитие двусторонних контактов, а особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников сообщила, что Трамп проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не поздравлять Путина с переизбранием.
"Сербия предлагает провести анонсированную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Белграде", — заявил Дачич.
Ранее Белград уже становился нейтральной площадкой для переговоров представителей Москвы и Вашингтона: в октябре и ноябре 2017 года ситуацию на Украине здесь обсуждали помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.
Ранее СМИ Финляндии сообщали, что Финляндия может предложить провести встречу глав России и США на своей территории в рамках саммита Арктического совета.