В Сербии предложили площадку для проведения переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сербия предлагает провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Телефонный разговор лидеров РФ и США, во время которого прозвучали поздравления с победой Путина на выборах, состоялся во вторник по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались за усиление взаимодействия в вопросах стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

По данным Кремля, Путин и Трамп также обсудили развитие двусторонних контактов, а особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников сообщила, что Трамп проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не поздравлять Путина с переизбранием.

"Сербия предлагает провести анонсированную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Белграде", — заявил Дачич.

Он также отметил, что Белград "полностью готов к проведению встречи, имеющей значение для всего мира". "Сербия как военно нейтральное государство обладает внешнеполитическим потенциалом для того, чтобы принять президентов РФ и США. Это было бы и лучшим подтверждением политики, которую проводит наша страна", — добавил глава МИД Сербии.

Ранее Белград уже становился нейтральной площадкой для переговоров представителей Москвы и Вашингтона: в октябре и ноябре 2017 года ситуацию на Украине здесь обсуждали помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

Ранее СМИ Финляндии сообщали, что Финляндия может предложить провести встречу глав России и США на своей территории в рамках саммита Арктического совета.