Мосийчук в телеэфире устроил перепалку с депутатом Рады из-за Бандеры

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий и депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроили словесную перепалку в прямом эфире из-за лидера Организации украинских националистов (ОУН, чье боевое крыло — "Украинская повстанческая армия"*) Степана Бандеры.

Перепалка произошла в эфире телеканала NewsOne . Балицкий, рассуждая о том, кого можно назвать героем, а кого террористом, вспомнил о Бандере.

"Между героем и террористом всегда очень тонкая грань. Героев назначает народ. Практически столетье мы назвали улицы и считали героями террористов: Александра Ульянова, Софию Перовскую и так далее. Народ определяет, кто герой, а кто нет, а не звездочка, которую вручил президент. Степан Бандера — польский гражданин и так далее", — сказал Балицкий.

Мосийчук высказал несогласие с его мнением. "Вы слова можете выбирать? В каком террористическом акте принимал участие Степан Бандера? Степан Бандера ни в одном теракте участие не принимал", — заявил он.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.