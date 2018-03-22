Силовики три раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 20 мин, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило три раза… Донецкое направление: минометы (калибром) 82 миллиметра – 12 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметра – четыре мины, 82 миллиметра – шесть мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, при обстрелах силовики также использовали гранатометы различного типа и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 57 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.