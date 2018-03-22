Савченко рассказала о "страхе в глазах Порошенко", когда она жала ему руку

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что когда пожимала руку Петру Порошенко, увидела у него в глазах страх. Об этом она заявила в прямом эфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne.
По ее словам, власти боялись ее возвращения из российской тюрьмы.
"Я понимала, как меня там сильно "хотят" видеть — желательно мертвой. И Порошенко испугался – не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался — по первому взгляду видно — как только меня увидел, как только я ему пожала руку", — пояснила Савченко.
Ряд депутатов после обвинений прокуратуры предложили лишить Савченко звания Героя Украины, а также принудительно проверить состояние ее психического здоровья. Шансы на то, что Рада позволит следствию начать ее уголовное преследование, высоки.
По словам депутата, политик хотела заручиться поддержкой жителей региона, но у нее этого не получилось. При этом Тимошенко осудила саму Савченко, когда та отправилась на переговоры с Захарченко уже во время военных действий.
"Поэтому все это лицемерие, которым вся это "Батькивщина" прикрывается, поражает меня до глубины души", — резюмировала депутат.