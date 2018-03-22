Трамп упрекнул демократов за отказ от компромисса по бюджету

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после согласования конгрессом проекта бюджета 2018 года упрекнул демократов в том, что они отказались от компромисса по программе защиты от депортации детей нелегальных иммигрантов (программа, известная под аббревиатурой DACA).

"Демократы отказались позаботиться о DACA. Это могло быть так просто, но им просто все равно. Вынужден был бороться за вооруженные силы и начало (строительства) стены", — написал президент в своем официальном аккаунте в Twitter . Какой именно вариант должны были, по его мнению, поддержать демократы, президент не уточнил.

Ранее сообщалось, что лидеры республиканцев и демократов в конгрессе согласовали проект бюджета до 30 сентября 2018 года, то есть до окончания финансового года. Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предполагает крупный рост оборонных расходов, а также ассигнования на "борьбу с влиянием России" и военную поддержку Украины.

Бюджет был согласован в обход ряда приоритетов администрации Трампа. Демократы, которые в 2018 году дважды устраивали "закрытие" федерального правительства в отсутствие бюджета, в результате проиграли борьбу — некоторые их ключевые требования, такие как защита от депортации детей нелегальных иммигрантов, в новом бюджете не учтены. Зато и администрация Трампа не получила запрошенные деньги на стену на границе с Мексикой (1,6 миллиарда вместо 25). Кроме того, конгресс не планирует наказывать "города-убежища", которые не выдают федеральным властям нелегальных иммигрантов.

Программа, известная под названием DACA, защищает от депортации около 700 тысяч человек, которые находятся в США без законных оснований, но попали на американскую территорию детьми. По условиям программы, им предоставляется отсрочка депортации на два года, которую затем можно продлить.

Осенью 2017 года администрация Трампа заявила, что намерена закрыть программу до 5 марта 2018 года, но два федеральных суда распорядились сохранить основные положения программы. Белый дом пока не оспаривал эти решения. В феврале Верховный суд США отказался рассматривать вопрос о том, может ли Белый дом отменить эту программу.