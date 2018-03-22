Трамп упрекнул демократов за отказ от компромисса по бюджету

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после согласования конгрессом проекта бюджета 2018 года упрекнул демократов в том, что они отказались от компромисса по программе защиты от депортации детей нелегальных иммигрантов (программа, известная под аббревиатурой DACA).Twitter. Какой именно вариант должны были, по его мнению, поддержать демократы, президент не уточнил.
Ранее сообщалось, что лидеры республиканцев и демократов в конгрессе согласовали проект бюджета до 30 сентября 2018 года, то есть до окончания финансового года. Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предполагает крупный рост оборонных расходов, а также ассигнования на "борьбу с влиянием России" и военную поддержку Украины.
Программа, известная под названием DACA, защищает от депортации около 700 тысяч человек, которые находятся в США без законных оснований, но попали на американскую территорию детьми. По условиям программы, им предоставляется отсрочка депортации на два года, которую затем можно продлить.
Осенью 2017 года администрация Трампа заявила, что намерена закрыть программу до 5 марта 2018 года, но два федеральных суда распорядились сохранить основные положения программы. Белый дом пока не оспаривал эти решения. В феврале Верховный суд США отказался рассматривать вопрос о том, может ли Белый дом отменить эту программу.