МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Лондоне намерены убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны Евросоюза также обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Для этого, по данным издания, Британия поделится секретными разведывательными данными со своими союзниками.

Кроме того, премьер надеется убедить партнеров в ЕС в необходимости усилить критику российских властей.

Так, на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг Мэй заявит, что "проблема России будет существовать годами", а Москва представляет угрозу всей Европе.

"Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе со времени окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным", — передает агентство.

"Дело Скрипаля"

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.