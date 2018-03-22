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"Необоснованные обвинения": МИД провел встречу послов по "делу Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (585)
05:2522.03.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России провели накануне брифинг по ситуации вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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На мероприятии аккредитовались более 140 представителей зарубежных дипломатических миссий, однако британский посол проигнорировал встречу.

"Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", — заявил Песков, комментируя отсутствие главы британской дипмиссии на брифинге.

Позиция МИД

В дипломатическом ведомстве отметили, что отравление Скрипалей является террористическим актов против россиян.

"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Автомобили у здания МИД РФ во время брифинга по ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Цитатник Ермакова: "старичок", "ну, вы молодцы", "в госдепе работали"?
Дипломат добавило, что российская сторона "в шоке от экспертных оценок" британских политиков по этому делу.

Необоснованные обвинения

В МИД России также подчеркнули, что ни одна из версий случившегося в Солсбери не выдерживает критики.

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку", — отметил Ермаков.

По его словам, случившееся является, "скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра", недопустимая и невыгодная для России.

"Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов в конечном итоге будут обязаны ответить"

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Политолог: в заявлениях Лондона по "делу Скрипаля" масса нестыковок
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT также указал не нестыковки по "делу Скрипаля". Он напомнил, что заявления о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ прозвучали через пару часов после инцидента, однако даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Он также отметил, что до сих пор не понятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.

Песков также подчеркнул, что Скрипаль был британским шпионом. По словам пресс-секретаря российского президента, если бы бывший офицер ГРУ представлял угрозу для России, то его не обменяли бы.

Ситуация с уликами

Российская сторона также не исключает, что все улики по отравлению в Солсбери могли исчезнуть.

"Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть, — как, кстати, в Великобритании не раз случалось, — то тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь? И при чем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия", — заметил Ермаков.

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
Посол в Лондоне рассказал, почему Москве не говорят о состоянии Скрипаля
В МИД подчеркнули, что в связи с этим российская сторона ждет от Лондона официального доклада по "делу Скрипаля".

Ермаков также добавил, что Великобританию пытаются ввергнуть в очередную грязную и проигрышную авантюру против России. Он отметил, что до сих пор нет никакой ясности по инциденту в Солсбери.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что не собираются "отвечать за беспардонные действия Лондона".

"Это похоже на очередной <…> низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинематограф, для этого не нужно идти в дипломатию", — отметили в МИД.

Инцидент в Солсбери

Ранее 4 марта в британском Солсбери с отравлением были госпитализированы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Скрипаль оказался в Великобритании в 2010 году после помилования за госизмены. Его и двух других россиян обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews
Эксперт: отравление Скрипаля – это "чисто английское убийство"
Лондон выдвинул обвинения в адрес Москвы, что якобы именно Россия связана с произошедшим, поскольку отравление произошло из-за вещества, разработанным в СССР в рамках программы "Новичок". Однако в Советском Союзе не существовало проекта с таким названием, а для обозначения использовались цифры. Название "Новичок" растиражировали западные СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который никак не связан с разработкой химического оружия.

Россия отвергает обвинения британской стороны, считая их бездоказательными. В частности несогласие с заявлениями Лондона выразил российский президент Владимир Путин. По словам лидера государства, у России нет химического оружия, и оно было уничтожено под контролем международных наблюдателей. Кроме того, Путин добавил, что никто бы не позволил бы себе такого накануне президентских выборов и проведения чемпионата мира по футболу. Также российский лидер заявил о готовности Москвы оказать помощь в расследовании инцидента.

Однако Великобритания объявила о высылке 23 дипломатов и заморозке всех двусторонних контактов на высшем уровне. Эти меры были встречены зеркальным ответом России: МИД предписал 23 сотрудникам британской дипмиссии покинуть российскую территорию в течение недели. Также отозвано согласие России на открытие консульства Британии в Санкт-Петербурге.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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