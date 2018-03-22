В США опубликовали видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Полиция американского города Темпе, штат Аризона, опубликовала видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля Uber, в результате которого погибла велосипедистка.Twitter.
В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте. По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав его звук. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час.
Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ