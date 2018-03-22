США выделят 1,6 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США выделяет 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, которую намеревается построить президент Дональд Трамп, говорится в обнародованном проекте бюджета, который ранее согласовали обе партии конгресса.

Эта сумма очень далека от 25 миллиардов долларов, которые администрация первоначально запросила у конгресса на данные цели. Однако демократы, выступавшие против каких-либо ассигнований на строительство стены, потерпели поражение в процессе согласования бюджета.

Республиканцы заявляют, что за эти деньги будет построено до 90 миль (144 км) "физических барьеров" для замены нынешних невысоких заграждений. Демократы отмечают, что средства все же не пойдут на строительство бетонной стены, которую пообещал Трамп.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды было ключевым обещанием Трампа в ходе предвыборной кампании.