США выделят средства на продвижение прав человека в КНДР

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Конгресс США выделяет не менее 8 миллионов долларов на продвижение прав человека в Северной Корее, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенном в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

Как отмечается в документе, в рамках Фонда демократии и Фонда экономической поддержки США планируют выделить "не менее 8 миллионов долларов на продвижение прав человека в Северной Корее".

Кроме того, проект бюджета предполагает выделение средств для беженцев из КНДР.