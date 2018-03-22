США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине

Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото

Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США выделяет 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

Средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, включающие "летальное оружие оборонительного характера", обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

При этом накладываются определенные ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.