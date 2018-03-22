США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США выделяет 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.
При этом накладываются определенные ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.
У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.
Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.