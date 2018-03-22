Президент Эстонии неожиданно выступит с речью на русском языке

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попытается стать ближе к русскоязычному населению страны, выступив в субботу на русском языке на конференции TEDxLasnamäe "Коллективный разум" в Таллине, пишет Sputnik Эстония.

Президент Эстонской Республики выступит с речью о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе. Как отмечается на сайте мероприятия, Кальюлайд откроет конференцию, которая пройдет полностью на русском языке с эстонскими субтитрами.

Речь президента можно будет услышать в прямом эфире на сайте конференции.

Ранее Керсти Кальюлайд заявляла, что русские и эстонцы являются одной общиной, и призвала сосредотачиваться на том, что объединяет два народа, а не на их отличиях. Также президент страны выразила намерение общаться с русскоязычными жителями страны на их родном языке.