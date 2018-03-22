В США выделили средства на "противостояние российскому влиянию"

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США намерен выделить 250 миллионов долларов на "противостояние российскому влиянию", говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе.

"Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО", — говорится в проекте бюджета.

Кроме того, эти средства пойдут на "программы по укреплению демократии в России".

Конгресс также продлевает запрет на оказание финансовой помощи РФ, сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом" и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Россией.

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.